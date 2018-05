如果都通過就可以到 servo/servo,選 Pull requests 然後按 New pull request。接下來按 compare across forks,然後head fork 選擇 <你的帳號>/servo, compare 選擇你要提交的 branch。簡單檢查一下下面出現的程式碼,如果沒有問題就可以按 Create pull request。你的帳號>

Hi @ , I'm interested in this issue.

Having questions or want to learn more?

Book a private mentoring session with me using the button below: